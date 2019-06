Il disco di Serge Pizzorno dei Kasabian esce ad agosto

Si chiamerà The S.L.P e sarà disponibile dal 30 agosto il nuovo disco di Serge Pizzorno anticipato qualche settimana fa dai brani Favourites e Nodoby Else.

A sostegno del disco, Pizzorno sarà in tour per l’Europa, con tanto di data italiana il 12 settembre a Milano.

Questa la tracklist:

Meanwhile… In Genova

Lockdown

((trance))

The Wu

Soldiers 00018

Meanwhile… At The Welcome Break (featuring slowthai)

Nobody Else

Favourites (featuring Little Simz)

Kvng Fv

The Youngest Gary

Meanwhile… In the Silent Nowhere

Fan dei Kasabian, state tranquilli. In una recente intervista Serge ha anticipato che la band tornerà con un nuovo disco: ««Non posso anticipare nulla, ma continueremo a spingere l’asticella sempre più in là».