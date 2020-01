Il disco di poesie di Lana Del Rey è stato rimandato

Non è stato un inizio anno particolarmente felice quello di Lana Del Rey, la cui famiglia è stata vittima di un furto durante le feste.

E infatti, anche la release del suo nuovo progetto, uno spoken word album di cui vi avevamo parlato qui, è slittata a data da definire: «In questi giorni sono stata occupata in seguito al furto», ha scritto Lana su Twitter. Facendo anche un appello per la restituzione dei materiali rubati alla sorella. «Mi piacerebbe che chiunque abbia commesso il furto possa considerare di rimandarci i lavori di mia sorella. Sono opere che non possono essere riprodotte», ha twittato Lana.

«Ho posticipato di circa un mese l’uscita di Violet. È un progetto interessante, uscirà presto».

Hoping everyone had a great New Years, gonna wait for about a month to put out ‘Violet’ since we lost about nine days with everything going on – it’s an interesting project though, looking forward to having it out x

