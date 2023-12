Il disco di Kanye West e Ty Dolla Sign uscirà venerdì

Sarà vero, non lo sarà? Siamo onesti, non possiamo davvero saperlo. Cosa aspettarci da Kanye West è oramai fuori dalle nostre previsioni. Negli ultimi giorni però Ye e Ty Dolla Sign hanno iniziato a spoilerare più esplicitamente il loro joint album. Nonostante se ne parli da ottobre, prima con lo psicodramma del concerto a Reggio Emilia e poi con l’annuncio – naturalmente non mantenuto – di una serie di listening party in alcuni stadi selezionati negli States.

Ora dopo aver condiviso la tracklist, pubblicato un brano (Vultures), Kanye West si aggira per Miami facendo ascoltare brani in luoghi più o meno casuali, come sempre. E ieri in coppia con Ty Dolla Sign sono saliti su un palco del LIV di Miami da cui hanno annunciato l’uscita dell’album prevista per questo venerdì 15 dicembre.

Kanye West confirms his collab album with Ty Dolla Sign, 'Vultures', is dropping this Friday 🚨 "It's called Vultures, coming out this Friday." pic.twitter.com/dVOzTh2HX9 — Kurrco (@Kurrco) December 11, 2023

Tra gli ospiti confermati Playboi Carti, Quavo, Future, Lil drunk, Charlie Wilson, Bump J, Ant Clemons e Young Thug.