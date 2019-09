‘Il diavolo veste Prada’ arriva a Broadway con le musiche di Elton John

L’adattamento musicale de Il diavolo veste Prada – con le musiche scritte da Elton John – sarà presentato il prossimo anno.

Dopo la famosissima versione per il grande schermo del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway, la regista vincitrice di un Tony Anna D. Shapiro porterà il libro più venduto di Lauren Weisberger sul palcoscenico.

Il musical, che è stato annunciato per la prima volta nel 2017, farà il suo debutto mondiale pre-Broadway a Chicago il 14 luglio 2020 e andrà in scena fino al 16 agosto 2020, riporta Deadline. I dettagli sul cast e sullo show non sono ancora disponibili.

Lo spettacolo conterrà musica inedita di John, il cui curriculum a Broadway include titoli come The Lion King e Billy Elliot the Musical, e testi della cantautrice Shaina Taub. Nel 2018 Taub aveva anticipato a Deadline di aver scritto d’estate la prima parte di brani per Il diavolo veste Prada.

Taub ha anche parlato di Elton: “È un artista incredibile, gentile, aperto e collaborativo, ed è stata un’esperienza davvero potente lavorare con una leggenda che ama profondamente fare musica e collaborare con persone nuove”.

Il diavolo veste Prada segue la protagonista Andy, una giovane scrittrice che inizia un lavoro in una prestigiosa testata a New York sotto un “capo elegante ma terrificante”, come spiega la sinossi ufficiale del musical.