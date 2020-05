Il debutto solista di Cristiano Godano ha un titolo e una data d’uscita

Il debutto solista di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz si intitolerà Mi ero perso il cuore. Lo ha annunciato oggi su Facebook. L’album uscirà il 26 giugno. Sotto potete vederne la copertina. Venerdì 29 maggio sarà pubblicato il primo singolo Ti voglio dire.

«Ho riflettuto molto su cosa fare in tutto questo tempo, e a un certo punto, riportandomi con la memoria ai giorni più brutti del Covid (non che ora sia tutto roseo…), ho ricordato quanta empatia ricevevo da voi coi miei post a volte smarriti, a volte fragili, sempre coraggiosi nel non tacere il sentimento della paura e della vulnerabilità. E percepivo un forte desiderio da parte di tutti voi di poesia e bellezza, per rifugiarvisi e tentare di uscirne migliori», scrive Godano.

«”Ebbene”, riflettevo, “tutto ciò è il mio disco, anche se è stato fatto un anno fa! E queste mie canzoni solitarie potrebbero essere uno specchio dove potersi riconoscere, per cercare qualcosa di più importante dell’inconsistenza della vacua promessa che andrà tutto bene”. E mi è sembrato bello confidare nella potenza di tale possibilità, cercando di farvela arrivare con le parole che sto scrivendo per voi e che state leggendo».

Godano ha da poco inaugurato una rubrica su Rolling Stone chiamata Elzevirus. A questo link potete leggere il suo primo scritto.