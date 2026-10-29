Il concertone di Ozzy e dei Black Sabbath ‘Back to the Beginning’ uscirà anche su DVD

Back to the Beginning non è solo un film ieri e oggi nei cinema italiani (qui la recensione). Dall’11 dicembre uscirà un DVD con tre ore di musica, un riassunto della maratona del 5 luglio 2025 al Villa Park di Birmingham.

Non è stata solo l’ultima esibizione di Ozzy Osbourne come solista e con i Black Sabbath originali, ma anche un grande tributo con Guns N’ Ross, Metallica, Pantera, Slayer, Tool e molti altri, coordinati da Tom Morello. Diretto per il cinema da Ben Wainwright-Pearce, con Tim van Someren che si è occupato del concerto dal vivo, il DVD di Back to Beginning contiene contenuti extra come il dietro le quinte, tributi video (tra cui clip di Dolly Parton, AC/DC, Ricky Gervais e altri), il documentario Sounds of Birmingham, esibizioni speciali di Jack Black (Mr. Crowley) e Fred Durst dei Limp Bizkit (Changes).

L’11 dicembre uscirà anche l’annunciato album dal vivo dell’evento, su CD, vinile e in digitale. La versione deluxe, con tracklist ampliata, gadget vari e un Blu-ray bonus, uscirà ad aprile 2027. Ecco intanto Mr. Crowley dal concertone.