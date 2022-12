Il concerto di Patti LaBelle è stato interrotto dopo un allarme bomba: il video

Il concerto di Patti Labelle a Milwaukee sabato è stato interrotto bruscamente – e la cantante è stata portata via dal palco a metà esibizione – dopo che nel locale è stato dato un allarme bomba.

Il video del concerto mostra LaBelle che conversa con il pubblico quando le guardie di sicurezza si precipitano sul palco per allontanare la cantante. «Aspettate!», ha detto loro l’artista, perplessa, prima di scendere dal palco. Gli spettatori del concerto sono stati informati dell’allarme bomba e il Riverside Theater è stato evacuato senza incidenti.

«Per quanto riguarda l’allarme bomba nell’isolato 100 di W. Wisconsin, tutti gli spettatori sono stati evacuati in sicurezza», ha dichiarato il capitano della polizia di Milwaukee Warren E. Allen Jr. in una e-mail. «La polizia sta sgomberando la struttura in questo momento. L’indagine è in corso».

La polizia ha aggiunto in un comunicato intorno all’1:15 di domenica, ore dopo l’evacuazione: «L’edificio è stato perquisito dalle unità cinofile. Non sono stati scoperti ordigni esplosivi. Non c’è alcuna minaccia per il pubblico in questo momento».

