Il concerto di Harry Styles al Campovolo è già diventato una fabbrica di meme

Sabato 22 luglio Harry Styles si esibirà al Campovolo di Reggio Emilia. È l’unico concerto in Italia dopo quelli dell’anno scorso, nonché l’ultimo del Love On Tour che l’ha portato in giro per l’Europa. Ad aprire saranno le Wet Leg.

Sarà uno degli eventi dell’estate, con i biglietti della gigantesca RCF Arena in parte già venduti (al momento su Ticketone restano tagliandi solo per la Green Zone). L’Iren Green Park (area antecedente ai cancelli) verrà aperto alle ore 10. Le porte della Arena si apriranno alle 12. Le Wet Leg inizieranno a suonare alle 19.30, Styles alle 20.45.

Il concerto è già diventato una fabbrica di meme e battute, con gli hashtag #campovolo e #HarryStyles in tendenza. Oggetto: le misure di sicurezza, la strada da fare dall’ingresso al palco, i fan che, come riportano tg e giornali locali, si sono già accampati nei pressi dell’entrata e vi resteranno per una settimana (alcuni si appoggiano a un hotel). «La fila è tanto bella quanto l’evento», assicura una fan.

io non ho appena visto un video di alcune persone in fila per il concerto di harry styles a campovolo che sarà tra 6 giorni… luglio con 678 gradi all’ombra, ma tutto bene ? pic.twitter.com/xDRvfiLjqA — sanna 🥑 (@scomposta_) July 16, 2023

Le zanzare di reggio Emilia il 22 luglio che si nutrono dei cadaveri delle persone in fila morte dal caldo a Campovolo pic.twitter.com/2My1I7aaTQ — I’m getting an abortion 🤰 (@di_spera_to) July 15, 2023

In questi casi la fila viene autogestita tramite la distribuzione di numeri in base all’ordine di arrivo. Si può lasciare il proprio posto, ma solo temporaneamente, in modo da esserci quando viene fatto l’appello.

NON QUESTO tanto se finisce come a italia loves romagna finiscono a sberle e urla pic.twitter.com/oyFY9alfnC — (valentina) (@comelezanzare) July 17, 2023

Le fan di Harry Styles che arrivano agli appelli a Campovolo

pic.twitter.com/ufKybYPhmm — marcolè (@marcole___) July 17, 2023

No vabbè ripresa esclusiva di uno degli appelli a Campovolo per il concerto di Harry Styles pic.twitter.com/gYj61doW0l — teo 🍒 (@icar0libero) July 17, 2023

Sarà una gara di sopravvivenza? E come documentarla se il telefono si scarica? Non è infatti consentito l’ingresso di powerbank, oltre che di apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, iPad e tablet.

Il mio powerbank che cerca di sembrare un assorbente per entrare a Campovolo pic.twitter.com/EOjk4OAhnm — Simo🦦🛰️ (@tasteincarrot) July 13, 2023

io a Campovolo davanti alla sicurezza che mangio il mio panino contenente il powerbank per dimostrare che non sto nascondendo niente pic.twitter.com/tCHX7wktLx — sara ♒ saw lou ×͜× || -7 (@_sara_x_harry) July 15, 2023

Dall’ingresso al palco la strada è lunga: alla fine vincerà il più veloce?

fila + inutile del mondo dato che a campovolo c’è un percorso di centinaia di metri per arrivare alla zona quindi alla fine arriva in transenna chi è più veloce non chi è arrivato prima pic.twitter.com/fRQ0FsOY3b — nena🛵💌✈️🍒 (@AngelLouisT91) July 16, 2023

gli ultimi due superstiti il giorno del concerto quando si aprono i cancelli del campovolo pic.twitter.com/QodyiK3Oa3 https://t.co/ncVSGwyuiH — anti-hero (mixed by)🌙 (@heatxxher) July 17, 2023

io che arriverò a campovolo alle cinque marciando sui cadaveri delle persone li in fila da una settimana pic.twitter.com/AcNC6R4GRx — fefe; -5🦦 (@goodxyearss) July 17, 2023

