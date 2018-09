Il concerto dei Marlene Kuntz salta per la chiusura del locale: un unplugged improvvisato

I Marlene Kuntz hanno improvvisato un concerto unplugged di fronte ai Magazzini Generali di Milano.

La band si sarebbe dovuta esibire nel locale di Via Pietrasanta per un doppio concerto questo weekend, ma all’ultimo minuto è arrivata la doccia fredda. Concerto annullato per la chiusura del locale: troppe risse e furti negli ultimi tempi.

Così, per non deludere i fan che comunque si erano presentati all’ingresso del locale, la band ha messo in piedi un concertino unplugged nel parco di fronte ai Magazzini. Niente microfoni, niente luci, niente palco: solo canzoni e il brivido di tornare alle origini.