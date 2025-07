Il concerto d’addio di Ozzy Osbourne ha raccolto 190 milioni di dollari per beneficenza

Non solo un grandissimo show (qui la recensione), ma anche un grande aiuto in campo umanitario per bambini e persone che soffrono di Parkinson.

Back to the Beginning, l’evento tenuto a Birmingham per l’addio alla musica live di Ozzy Osbourne, non è solo stata una parate dei più grandi del metal. Srazie alle sue 40mila presenze e alle quasi 6 milioni di persone che hanno guardato il concerto in streaming (qui se volete sapere come è andata l’esperienza), ha raccolto 190 milioni di dollari che verranno suddivisi, stando a quanto dichiarato dalla BBC, tra tre differenti organizzazioni benefiche: Birmingham Children’s Hospital, Acorn Children’s Hospice e Cure Parkinson (a Ozzy è stato diagnosticato nel 2019).

A dare questa buona notizia è stato Tom Morello dei Rage Against The Machine che dell’evento è stato anche il curatore musicale. «Non solo abbiamo dato il via al più grande giorno della storia dell’heavy metal, ma abbiamo anche raccolto un sacco di soldi per una grande causa», si legge in un lungo post di ringraziamento pubblicato sui suoi social.

Sheeba Ali, responsabile della raccolta fondi presso l’ente benefico del Birmingham Children’s Hospital, ha dichiarato alla BBC: «È stata una sorpresa fantastica, siamo al settimo cielo».