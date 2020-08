Il compleanno instagrammato di Madonna non è ancora finito

«È il mio compleanno e mi taglio i capelli». È iniziata così la tre giorni di festeggiamenti instagrammati di Madonna, che domenica 16 agosto ha compiuto 62 anni. Rivolgendosi a chi girava il video, la cantante ha minacciato scherzosamente di tagliarseli da sola impugnando una forbice. Non l’ha fatto ma, smartphone appeso al collo, ha ballato e cantato il remix di Levitating facendosi aria con un ventaglio.

Da allora – era domenica – la cantante ha continuato a postare foto e video tenendoci al corrente di come vanno i festeggiamenti. Per prima cosa ha postato una “Resting Birthday Bitch Face” (definizione sua) incassando gli auguri di Rosie O’Donnell, Amy Schumer, Ariana Grande e di una bella lista di celebrità con la spunta azzurra, più tanti “happy birthday” dai fan. Qualcuno ha paragonato il suo viso a quello di Faye Dunaway, un altro l’ha invitata ad accettare la sua età. Un’italiana, 48 follower, lamenta che negli ultimi due anni Madonna è diventata irriconoscibile e che la sua “luce interiore” si è spenta.

Ieri, Madonna ha postato un video di tre minuti e mezzo geolocalizzato in Giamaica: una band di musicisti locali, lei che si sventaglia, un breve twerking, una suonata di maracas con stampella a portata di mano, un ballo con il fidanzato Ahlamalik Williams sulle note di Never Had a Love Like This Before. Lui le offre una canna, ma lei rifiuta perché deve preservare le corde vocali. E poi, i più giovani che ballano Cha Cha Cha di Guille Placencia & George Privatti e lei che dice “cheers” con un cocktail coloratissimo in mano.

Alla fine la canna se l’è fatta, per lo meno l’ha instagrammata, con amarcord dell’attrice Debi Mazar nei commenti in cui ricorda i joint condivisi per le strade di New York nel 1982 o giù di lì. Non tutti i passanti su Instragram approvano. Hai una crisi di mezza età, rimprovera uno. Dai il cattivo esempio, dice un’altra. Un’ipnoterapeuta con 71 follower tiene a precisare che il fidanzato della cantante non le piace proprio. I più attenti denunciano lo spreco d’erba, che nella foto la cantante porge in un piatto, rovinata dalla cera fusa di una candela.

L’ultimo aggiornamento dalla Giamaica è di poche ore fa, un video accompagnato dalle parole “The Birthday Party Continues in Jamaica”: gli amici e la famiglia, grandi balli su Fever di Vybz Kartel e Woah di Lil Baby. E ancora, mangiafuoco a bordo piscina e la figlia Lourdes che spegne le candeline sulla torta con mamma Ciccone. Ci sono anche le figlie adottive, le gemelline Stella ed Estere, che le fanno aria con i ventagli e puntuali arrivano i commenti in italiano: “Le bimbe a mo di schiave una cosa che si DOVEVA EVITARE”, “I bambini vanno rispettati, no schiavitizzati, pessimo esempio”. Qualcuno spiega che si tratta delle figlie. Prima la commentatrice manda tutti a quel paese. Poi ripiega: “c era anke la Lourdes, lo faceva fare a lei, era più credibile”. Buon compleanno dall’Italia, Madonna.