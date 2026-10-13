Il chiarimento di Mike McCready: «Stiamo cercando di fare entrare Abe Laboriel nei Pearl Jam»

Abe Laboriel Jr. è o non è a tutti gli effetti il nuovo batterista dei Pearl Jam? La risposta sembrava affermativa quando, dopo mesi di incertezza seguiti all’uscita di Matt Cameron dal gruppo, la band è salita sul palco dell’Ohana Festival il 25 e 26 settembre con Laboriel dietro i tamburi. È sembrata negativa dopo il post di ringraziamento in cui Eddie Vedder scriveva che era stato un onore «che nientemeno che un Beatle, Paul McCartney, ci abbia permesso di prenderlo in prestito per darci una mano». Prenderlo in prestito, non farlo entrare in pianta stabile nella formazione.

Come stanno le cose? A chiarirlo alneno un po’ ci ha pensato pochi giorni fa Mike McCready in una puntata speciale dal New York Comic Con di Beyond Wednesdays, canale YouTube dedicato alla cultura del collezionismo, tra cui i fumetti. Il chitarrista era ospite in quanto autore di Farewell to Seasons, graphic novel ma anche opera rock dedicata alla scena di Seattle (ne abbiamo scritto qui).

«Al momento» ha detto McCready rispondendo a una domanda sui progetti futuri «stiamo lavorando con un nuovo batterista e stiamo cercando di farlo entrare nella band. Si chiama Abe Laboriel. Suona con Paul McCartney e si divide in un certo senso tra noi e Paul. Speriamo di riuscire ad andare in tour l’anno prossimo, ma al momento non c’è nulla di programmato». In altre parole, Laboriel non ha almeno per ora lasciato la live band di McCartney e se gli impegni glielo permetteranno si dividerà tra le due formazioni.

Prima dell’Ohana, parlando con Rolling del suo nuovo libro fotografico Since Forever Jeff Ament ha detto che la band ha iniziato a scrivere musica. «Tutti stanno scrivendo, ma non abbiamo ancora scritto molta roba assieme. Però un paio di cose le abbiamo fatte e sono molto belle, abbiamo capito qual è il potenziale… Il tempo che passi separato dagli altri ti porta a pensare che non vedi l’ora di rifarlo. Io sto fremendo dalla voglia… Ma ci vorrà un po’ di tempo, almeno qualche mese».