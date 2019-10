Il cardigan di Kurt Cobain è stato venduto per una cifra record

Il mitico cardigan verde indossato da Kurt Cobain durante la performance dei Nirvana a MTV Unplugged è stato battuto all’asta sabato per 334mila dollari, stabilendo un nuovo record e raddoppiando il prezzo a cui era stato ceduto solo quattro anni fa.

Ancora una volta, il maglione Manhattan verde oliva ha superato le aspettative della Julien’s Auctions: a novembre 2015, il capo – “misto acrilico, mohair e lycra con chiusura a cinque bottoni (ne manca una), due tasche esterne, una bruciatura e due scoloriture vicino alla tasca sinistra e a quella destra” – era stato venduto per 137.500 dollari, superando di gran lunga la stima di 60mila.

Prima dell’asta di sabato, il maglione aveva già superato l’ offerta minima di 200mila prima cdi andare oltre i 300mila. Il maglione era accompagnato da una lettera scritta a mano da Jackie Farry, la tata di Frances Bean Cobain e un cara amica di Courtney Love, che le aveva regalato il maglione dopo la morte di Cobain nell’aprile 1994.

“È molto importante non lavare il capo”, aveva detto a Rolling Stone il responsabile della casa d’aste Darren Julien all’inizio di questo mese. “Le macchie sono ancora lì. Ci sono persino delle bruciature di sigaretta”.

Sorprendentemente, nel corso dell’asta Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll l’offerta per il cardigan non è stata la più alta: la Fender Mustang su misura, utilizzata dal frontman dei Nirvana durante l’In Utero Tour, è stata venduta per 340mil dollari. La chitarra, che prima era esposto nella Rock and Roll Hall of Fame, era accompagnato da lettera scritta a mano da Courtney Love, che affermava che lo strumento era tra i preferiti di Cobain.