Il canto per gli italiani di Bono ora è una vera canzone

Una settimana fa Bono ha presentato sull’account Instagram degli U2 una canzone intitolata Let Your Love Be Known scritta «per gli italiani che l’hanno ispirata, per gli irlandesi… per CHIUNQUE in questo giorno di San Patrizio si trova in difficoltà eppure continua a cantare. Per i dottori, per le infermiere, per chi presta soccorso in prima linea: è per voi che cantiamo». Era una bozza di canzone, interpretata con l’accompagnamento di un pianoforte, in cui Bono descriveva i canti sui balconi degli italiani un atto di resistenza.

Will.i.am dei Black Eyed Peas ha presentato oggi una versione rifinita del pezzo. Si chiama Sing for Life e ospita anche la sua voce e quella di Jennifer Hudson, oltre al pianoforte di Yoshiki Hayashi. Le immagini dei quattro che cantano e suonano da casa sono inframmezzate dai video di italiani sui balconi.

“Questa canzone è stata creata per dare gioia”, scrive Will.i.am sul suo account YouTube. “Di questi tempi le persone che lavorano in ambito creativo devono continuare a collaborare. Che tu sia un informatico, un ingegnere, uno psicologo o un insegnante, solo perché sei isolato o in quarantena non significa che sei solo. È il bello di essere connessi grazie a internet: nessuno è solo. Usate questo tempo per essere creativi e collaborare a distanza al fine di risolvere i problemi. Un corpo sano significa anche una mente sana”.