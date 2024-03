Il batterista dei Blur al parlamento UK?

Il batterista dei Blur Dave Rowntree proverà a diventare un membro del Parlamento (MP) per il Partito Laburista alle prossime elezioni britanniche. Rowntree aveva già vinto un seggio come rappresentante laburista nel governo locale, per il Consiglio della contea di Norfolk, prima di dimettersi nel 2021. Ora, i laburisti l’hanno scelto come candidato dell’opposizione in uno dei collegi delle prossime elezioni politiche, nel seggio del Mid Sussex.

Rowntree ha dichiarato in un comunicato: «I residenti hanno la possibilità di far valere il loro voto e riportare un deputato laburista in parlamento. I conservatori hanno esaurito le idee e i LibDem hanno esaurito la forza. Mi candiderò al Parlamento per fornire l’energia e la visione di cui l’area ha così disperatamente bisogno».

Rowntree rimane membro dei Blur: in programma, tra le altre cose, quest’anno c’è il Coachella. L’ultimo disco della band è The Ballad of Darren, uscito lo scorso anno.