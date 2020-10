Il 4 dicembre uscirà la «lockdown opera» di Nick Cave

La «lockdown opera» di Nick Cave uscirà il 4 dicembre. L.I.T.A.N.I.E.S non è esattamente un disco di Nick Cave, ma un’opera con musiche del compositore belga Nicholas Lens e testi scritti dall’australiano interpretati da vari cantanti. I due hanno già collaborato nel 2014 all’opera Shell Shock.

«Nicholas mi ha chiamato durante il lockdown», ha detto Cave, «e mi ha chiesto di scrivere testi per 12 litanie. Sono stato felice di farlo. La prima cosa che ho fatto dopo aver agganciato è stato cercare “che cos’è una litania?”. Ho imparato che sono suppliche religiose e in quel momento ho capito di aver scritto litanie per tutta la vita».

L’album uscirà per l’etichetta di musica classica Deutsche Grammophon. Il primo estratto è Litany of the Forsaken ed è cantato da Clara-Lane Lens.