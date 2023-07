Il 29 luglio i Rockin’1000 in concerto per la Romagna

Otto anni fa 350 chitarristi, 250 cantanti, 250 batteristi e 150 bassisti suonavano Learn to Fly dei Foo Fighters al parco urbano dell’Ippodromo di Cesena per convincere la band di Dave Grohl a esibirsi nella città, cosa poi avvenuta a novembre. Nel frattempo il progetto dei Rockin’1000 ha fatto concerti di fronte a pubblici in Italia (a partire da uno show allo Stadio di Cesena nel 2016), Francia, Germania, Spagna, Brasile.

I mille musicisti si daranno appuntamento sabato 29 luglio allo Stadio Manuzzi di Cesena per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dall’allivione di maggio. L’utile del concerto, al netto dei costi di produzione, andrà alle province di Forlì/Cesena e di Ravenna.

«Sono passati sette anni dal nostro debutto allo stadio di Cesena, abbiamo deciso che questa fosse l’occasione migliore per tornare a casa dopo aver fatto il giro del mondo, suonando davanti a decine di migliaia di persone», dice Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000. «L’alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede è finita sott’acqua e il legame con il territorio è sempre molto forte e vivo. Dopo aver coadiuvato il coordinamento dei volontari attraverso la creazione del servizio volontarisos.it, che ha permesso la gestione di oltre 50 mila persone, abbiamo voluto lanciare questo evento di raccolta fondi».

È possibile partecipare suonando agli eventi dei Rockin’1000 compilando un form su www.rockin1000.com, allegando un video.