Il 19 marzo a Milano sarà l’ultimo concerto italiano dei The 1975. Almeno per un po’

Chissà se il nuovo tour dei The 1975, Still… At Their Very Best, aprirà una voragine tra un “prima” e un “dopo” per la band capitanata da Matty Healy. Quello che è certo è che, dopo l’annuncio a sorpresa che il gruppo si prenderà una pausa al termine delle date in programma, l’unico show italiano del tour – il 19 marzo 2024 al Mediolanum Forum di Milano, solo pochi giorni prima dello Stop dopo la data di Amsterdam del 24 marzo – si preannuncia come l’occasione giusta alla quale dire “io c’ero”.

Non solo perché il percorso artistico dei The 1975 ha accompagnato la crescita di una generazione, esplorando sia temi importanti del presente che spaziando tra influenze e generi musicali, sempre senza perdere il loro tocco distintivo. Ma anche perché, in dieci anni tra studio e palco, di cose ne sono cambiate, per la band inglese. «Adesso siamo uomini, e stiamo alla grande», hanno dichiarato i membri, che nei loro testi non sono mai stati timidi sullo stato del loro nichilismo, o dell’abuso di sostanze. L’ultimo album in studio, Being Funny in a Foreign Language, ha segnato un cambio di passo radicale, inaugurando una nuova prospettiva: più intima eppure potente, con una sua misura. The FACE lo ha definito «un album di melodie massicce, produzione incontaminata e romanticismo sincero», mentre Rolling Stone ha dichiarato che l’album ha visto la band «riaffermarsi all’avanguardia del pop-rock del 2020». E l’album di maturazione dei The 1975 non poteva che chiedere un tour altrettanto maturo, a cominciare dalla forma.

La produzione, infatti, ha raggiunto dimensioni e idee inedite per la band di Healy, creando uno show che riscrive le regole del palco da arena e di cui Rolling Stone UK ha detto che «questo è un concerto che stravolge le regole dei tour nelle arene e ci fa chiedere perché altri artisti non osino ampliare i loro orizzonti creativi. Definirlo rivoluzionario sarebbe un eufemismo».

Ma le novità non finiscono qui, perché il decimo compleanno della band chiama una celebrazione in grande stile. In arrivo così una serie di formati in edizione limitata dell’album di debutto The 1975, tra cui sono compresi una versione in vinile deluxe 4LP contenente The 1975 più Facedown EP, Sex EP, Music for Cars EP e IV EP, oltre a una versione in vinile bianco solido con copertina apribile, una cassetta bianca in edizione limitata e un set di 2CD contenente l’album e la registrazione dal vivo di The 1975 suonata per intero al Gorilla di Manchester all’inizio di quest’anno.

La leg europea di Still… At Their Very Best, invece, cominciata in questi giorni negli Stati Uniti, arriverà in Italia per un’unica data a Milano il 19 marzo 2024, che segnerà il ritorno della band nello Stivale dopo cinque anni.

I biglietti dono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.