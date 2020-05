Iggy Pop: in streaming il concerto con Arctic Monkeys e QOTSA

Tra le tante dirette e streaming previsti in questi giorni, ce n’è una che è davvero imperdibile. Parliamo del live di Iggy Pop del 2016 alla Royal Albert Hall di Londra per la promozione di Post Pop Depression. Insieme a lui, sul palco c’erano Josh Homme e Dean Fertita dei Queens Of The Stone Age e Matt Helders degli Arctic Monkeys.

«Ready to re-live it?», ha scritto Iggy su Twitter. Basta collegarsi al link qui sotto, lo streaming inizierà intorno alle ore 21. Poi non dite che non vi abbiamo avvisato:

L’ultimo album di Iggy è Free del 2019.