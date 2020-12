Iggy Pop ha scritto una canzone sul coronavirus

Iggy Pop ha scritto e pubblicato una canzone sul Covid-19. Si chiama Dirty Little Virus.

«Covid-19 is on the scene», canta Iggy. Ma anche «The boys and girls can’t stop their world/Grandfather’s dead/Got Trump instead». La canzone è stata scritta in collaborazione con Leron Thomas. Potete ascoltarla qui:

Dirty Little Virus by Iggy Pop

«Sono stato spinto a scrivere un testo diretto, non qualcosa di troppo emotivo o profondo – più simile al giornalismo», ha detto Pop in un video di accompagnamento. «È stata la cosa più importante della mia vita e di quella di tutti gli altri, credo, per quasi un anno. Se ci fosse ancora il premio ‘Uomo dell’anno’, andrebbe al virus».