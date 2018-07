Iggy Pop è caduto dal palco: «Ho perso un dente!»

Per il pubblico del Montreux Jazz Festival, il concerto di Iggy Pop del 3 luglio era l’evento da non perdere. E così è stato, perché il rocker non si è risparmiato e sul palco dell’Auditorium Stravinski ha regalato una performance memorabile, con tanto di volo giù dal palco. Più o meno come è successo a Toledo nel ’74, quando si tuffò sulla folla (due volte), precipitando a faccia in giù sul pavimento.

«Subito dopo la caduta Iggy è sparito dietro le quinte», ha detto uno spettatore intervistato da 20 Minutes. È tornato sul palco pochi minuti dopo, con l’aria parecchio divertita. «Ehi Montreux, guardate qua. Ho perso un dente!», ha annunciato ridendo.