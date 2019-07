Iggy Pop, ascolta il nuovo singolo ‘James Bond’

Iggy Pop ha deciso di farla semplice per il nuovo singolo James Bond. Un brano in minore costruito quasi fosse un loop incentrato su un beat minimale e una linea di chitarra elettrica. “She wants to be your James Bond/ Well, it’s not for a price/ And it’s not to be nice/ She wants to be your James Bond” canta la rockstar. Il singolo è stato scritto e prodotto da Leron Thomas, un trombettista e compositore jazz.

James Bond è estratto dal nuovo album di Iggy Pop, Free, in arrivo il prossimo 6 settembre per Loma Vista. L’Iguana del rock ha già diffuso la title track del disco, accompagnando la notizia ad una traccia strumentale dai tratti ambient, title track dell’album. Il nuovo lavoro in studio del musicista arriva a tre anni di distanza da Post Pop Depression, disco prodotto da Josh Homme.

«Questo è un album in cui altri artisti parlano per me, cui ho prestato la mia voce», ha detto Iggy in un comunicato. «Nell’ultimo periodo del tour di Post Pop Depression, ero sicuro di essermi liberato del problema dell’insicurezza cronica che aveva perseguitato la mia vita e la mia carriera per troppo tempo. Ma mi sentivo anche svuotato».

«Mi sentivo come se volessi tornare nell’oscurità, voltare le spalle e andarmene. Volevo essere libero. So che è un’illusione e che la libertà è solo un sentimento, ma ho passato la mia vita nella convinzione che quel sentimento sia tutto ciò che vale la pena perseguire; tutto ciò di cui hai bisogno, non necessariamente felicità o amore, ma la sensazione di essere libero. Quindi questo album mi è capitato addosso, e io ho lasciato che accadesse».

Il prossimo 1 ottobre, inoltre, Iggy Pop pubblicherà un nuovo libro, una raccolta dei suoi testi intitolata Til Wrong Feels Right. Il volume includerà testi, riflessioni, fotografie e disegni creati dal musicista durante la sua carriera.