Iggy Pop, ascolta il nuovo singolo in onore di Mose Allison

Iggy Pop e Frank Black dei Pixies festeggiano quello che sarebbe il 92esimo compleanno di Mose Allison con una versione inedita di due sue canzoni, If You’re Going to the City e Numbers on Paper. Entrambi i brani appariranno sull’album tributo dedicato ad Allison, intitolato If You’re Going to the City, in uscita il 29 novembre.

Nella sua versione della title track, Iggy Pop interpreta gioiosamente l’originale del 1968. Gli abbellimenti della sezione di fiati dell’originale sono ancora qui – addirittura aumentati di volume –, ma al posto del boogie di piano, il brano è costruito su un groove di sintetizzatore che trasforma completamente l’arrangiamento. Nel frattempo, Iggy canta: “If you’re going to the city/There’s one thing I hope/Don’t take money from a woman or mess around with dope.”

Per quanto riguarda il brano interpretato da Black, Numbers on Paper, siamo di fronte a una ballata anni ’60 trasformata in un inno indie rock anni ’90. Come prevedibile, al centro dell’arrangiamento ci sono le chitarre, ma l’armonica e un elegante vibrafono richiamano i suoni jazz dell’originale. “Sia per quanto riguarda la musica che i testi, Mose è un artista concreto e, allo stesso tempo, esistenziale”, ha detto Black in un comunicato. “Numbers On Paper è un brano rilevante, e sarà rilevante per l’umanità per sempre. È un classico di Mose, divertente e potente”.

Oltre a Iggy e Black, If You’re Going to the City conterrà contributi di Taj Mahal, Jackson Browne, Chrissie Hynde, Bonnie Raitt, Loudon Wainwright III e Richard Thompson. Nel disco appariranno anche Ben Harper e Charlie Musselwhite, i Tippo Allstars e Fiona Apple, Elvis Costello e la figlia di Allison, Amy Allison.