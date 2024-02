Ieri sera Kanye West e Ty Dolla $ign hanno tenuto un listening party di ‘Vultures’: i primi video

Ieri sera Kanye West e Ty Dolla $ign hanno tenuto un listening party del primo volume di Vultures. L’album sarebbe dovuto uscire stanotte, ma non è ancora arrivato sulle piattaforme di streaming. Potrebbe comunque uscire oggi: non sarebbe la prima volta che Ye pubblica un disco fuori dagli orari tradizionali (mezzanotte o una di notte).

Il listening party si è tenuto allo United Center di Chicago, il cui sito ufficiale annunciava la Vultures Listening Experience alle 21 di ieri e l’uscita del disco alle 23.

Kanye si è presentato sul palco col viso coperto dalla maschera da hockey alla Jason Vorhees e con un giubbotto con un grande “1” sulla schiena, come quello che è apparso nei giorni scorsi sui suoi social.

YE X TY DOLLA SIGN TIMBO FREESTYLE 🔥 pic.twitter.com/6T79uUgC5d — Donda Times (@dondatimes) February 9, 2024

Tra le altre cose, Ye ha presentato la figlia North West per Talking / Once Again. La ha annunciata come Miss West.

WE’RE GETTING BURN ON VULTURES 😭 pic.twitter.com/KBtg8Q97dw — Donda Times (@dondatimes) February 9, 2024

Tra gli altri ospiti della serata, Bump J e YG. Se il primo volume di Vultures dovrebbe uscire oggi, il secondo è previsto per l’8 marzo, il terzo il 5 aprile.

I JUST BOUGHT MY B*TCH A B*TCH pic.twitter.com/KaY4dJrtQP — Donda Times (@dondatimes) February 9, 2024

La serata è durata circa un’ora. È previsto per stasera un nuovo listening party, questa volta a New York.

Now I’m Ye Kelly bitch, now I’m Bill Cosby bitch, now I’m Puff Daddy Rich, that’s MeToo me Rich pic.twitter.com/ZACh32p1tO — Donda Times (@dondatimes) February 9, 2024

“Pazzo, bipolare e antisemita, eppure sono ancora il re”, ha detto Kanye.

AND I CAN TELL YOU ONE THING BBTBNWJDFOTSYK pic.twitter.com/J0OpVWGBxP — Donda Times (@dondatimes) February 9, 2024

L’altro ieri rapper ha pubblicato Talking / Once Again, accompagnata da un video diretto dai fratelli D’Innocenzo.

¥$, Ye, Ty Dolla $ign - Talking / Once Again (feat. North West)

Ieri West e Ty Dolla $ign hanno pubblicato il video di Vultures (Havoc Version) feat. Bump J & Lil Durk.

¥$, Ye, Ty Dolla $ign - Vultures (Havoc Version) feat. Bump J & Lil Durk

Nei giorni scorsi Ye ha pubblicato e poi cancellato un video nel quale affermava di avere problemi con i gestori dei palazzetti, che non lo vogliono ospitare a causa delle sue dichiarazioni.

Lo United Center, diceva, è «l’unica a arena a cui ho avuto accesso nell’ultimo anno. Quando chiamo, la gente dice che non c’è disponibilità per me, il motivo lo sapete. Quindi se c’è qualcuno là fuori che può aiutarmi, lo ringrazio».

Ye ha poi pubblicato nelle storie di Instagram vari carteggi nei quale dice di avere ricevuto in seguito offerte «da tutto il mondo» e che ci sono addirittura «posti iconici» che lo vorrebbero come Corcovado a Rio, la Grande Muraglia Cinese, le piramidi di Giza.