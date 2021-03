Ieri sera gli italiani Meduza si sono esibiti da Ellen DeGeneres, guarda il video

Un gruppo italiano si è esibito per la prima volta all’Ellen DeGeneres Show, talk americano pluripremiato arrivato alla diciottesima stagione. Gli ospiti musicali ieri sera erano i Meduza, che hanno suonato col cantante irlandese Dermot Kennedy Paradise, già disco di platino in Irlanda, Brasile, Svizzera, Slovacchia e disco d’oro in Italia, Regno Unito, Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Olanda, Sud Africa.

«È un momento storico per la house italiana», ha commentato il gruppo su Twitter, «è la prima performance in assoluto di un artista italiano di musica elettronica all’Ellen Show sulla TV americana».

📺 Tonight marks a moment in history for 🇮🇹 House Music, the first ever performance by an Italian electronic artist to appear on @theellenshow on US 🇺🇸 TV.

We will perform Paradise which features @dermotkennedy.

