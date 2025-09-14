Ieri i Foo Fighters hanno tenuto il loro primo concerto in oltre un anno (e con biglietti a 30 dollari)

Si è tenuto ieri al Fremont Theater di San Luis Obispo, in California, il primo concerto dei Foo Fighters dal settembre dello scorso anno, ovvero da quando Dave Grohl ha rilevato di aver avuto una bimba al di fuori del suo matrimonio.
Nel mentre nel mondo dei Foo Fighters c’è stato un altro importante scossone, posizionando la band al centro di questo strano anno per i batteristi rock: Josh Freese è stato infatti licenziato dalla band venendo sostituito da Ilan Rubin dei Nine Inch Nails. Uno strano scambio, visto che poi è stato proprio Freese a tornare dietro la batteria dei NIN.
Viste queste varie turbolenze, i Foo Fighters hanno quindi optato per un ritorno soft. Il concerto al Fremont Theater – che tiene solo 9 mila persone – è stato annunciato solo poche ore prima, con biglietti alla porta all’incredibile cifra – visti i tempi – di 30 dollari.
La band ha suonato un full show di 25 brani, un bel modo per rodare subito Rubin. Oltre ai grandi classici dei FF, c’è stato spazio per il ritorno in scaletta di Have It All, che non veniva suonata da dieci anni, e da Exhausted e Winnebago (cover dei Late!), entrambe fuori scaletta dal 2014. Il concerto è iniziato con All My Life, concludendosi come di consueto con Everlong.
La setlist del concerto:
All My Life
Rope
Have It All
Times Like These
Wattershed
Stacked Actors
La Dee Da
These Days
The Pretender
Walk
My Hero
Learn to Fly
Rescued
Aurora
This Is a Call
No Son of Mine
Shame Shame
White Limo
Winnebago
Best of You
Encore:
21. Alone + Easy Target
22. Low
23. Monkey Wrench
24. Exhausted
25. Everlong
Alcuni video della serata:
Foo Fighters voltou a tocar Have It All depois de 10 anos
Via @ foozies.foofightersnews pic.twitter.com/tlz3SM7LTK
— A s t o r 🅙 (@astor_dasilva) September 14, 2025
DO YOU LOVE ROCK AND ROLL???
BECAUSE WE LOVE ROCK AND ROLL!!! pic.twitter.com/eokzDnvjt7
— Foo Fighters (@foofighters) September 14, 2025