Ieri i Foo Fighters hanno tenuto il loro primo concerto in oltre un anno (e con biglietti a 30 dollari)

Si è tenuto ieri al Fremont Theater di San Luis Obispo, in California, il primo concerto dei Foo Fighters dal settembre dello scorso anno, ovvero da quando Dave Grohl ha rilevato di aver avuto una bimba al di fuori del suo matrimonio.

Nel mentre nel mondo dei Foo Fighters c’è stato un altro importante scossone, posizionando la band al centro di questo strano anno per i batteristi rock: Josh Freese è stato infatti licenziato dalla band venendo sostituito da Ilan Rubin dei Nine Inch Nails. Uno strano scambio, visto che poi è stato proprio Freese a tornare dietro la batteria dei NIN.

Viste queste varie turbolenze, i Foo Fighters hanno quindi optato per un ritorno soft. Il concerto al Fremont Theater – che tiene solo 9 mila persone – è stato annunciato solo poche ore prima, con biglietti alla porta all’incredibile cifra – visti i tempi – di 30 dollari.

La band ha suonato un full show di 25 brani, un bel modo per rodare subito Rubin. Oltre ai grandi classici dei FF, c’è stato spazio per il ritorno in scaletta di Have It All, che non veniva suonata da dieci anni, e da Exhausted e Winnebago (cover dei Late!), entrambe fuori scaletta dal 2014. Il concerto è iniziato con All My Life, concludendosi come di consueto con Everlong.

La setlist del concerto:

All My Life

Rope

Have It All

Times Like These

Wattershed

Stacked Actors

La Dee Da

These Days

The Pretender

Walk

My Hero

Learn to Fly

Rescued

Aurora

This Is a Call

No Son of Mine

Shame Shame

White Limo

Winnebago

Best of You

Encore:

21. Alone + Easy Target

22. Low

23. Monkey Wrench

24. Exhausted

25. Everlong

Alcuni video della serata:

Foo Fighters voltou a tocar Have It All depois de 10 anos

Via @ foozies.foofightersnews pic.twitter.com/tlz3SM7LTK — A s t o r 🅙 (@astor_dasilva) September 14, 2025