Idee per la quarantena: leggere libri hard & heavy, gratis

Scaricare gratuitamente libri su Metallica, Megadeth, Mötley Crüe. L’iniziativa si chiama “Uno Tsunami di libri” ed è stata lanciata dalla casa editrice milanese Tsunami. Specializzato in saggi musicali hard & heavy, in questi giorni di quarantena l’editore offre in download gratuito una selezione del suo catalogo.

I link da cui scaricare i libri sono rintracciabili sui profili Facebook e Instagram di Tsunami. I primi saggi scaricabili gratuitamente sono Kill ‘Em All di Andrea Valentini sul primo album dei Metallica; Dr. Feelgood di Filippo Pagani dedicato al disco dei Mötley Crüe; Rust In Peace di Angelo Mora sul lavoro più famoso dei Megadeth; e Radio Days di Mox Cristadoro, storia di Rock FM, radio italiana nata in pieno boom del rock alternativo e chiusa nel 2008.

Il libri sono scaricabili in formato pdf. Altri titoli sono in arrivo.