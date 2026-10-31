Ian Gillan è stato ricoverato, rinviate due date dei Deep Purple

I Deep Purple hanno annullato i concerti di questo fine settimana dopo che il cantante Ian Gillan ha avuto un «problema di salute».

«Con grande delusione, i Deep Purple devono annunciare di non poter suonare come previsto stasera alla QI Arena (Lipsia) e domani sera alla Sporthalle (Amburgo)», ha comunicato oggi con un post sui social la band britannica. «La decisione è conseguenza di un’emergenza medica che ha coinvolto Ian Gillan e che ha portato al suo attuale ricovero».

I Deep Purple, che sono in tour per promuovere il loro album del 2026, Splat!, il ventiquattresimo in studio, non hanno spiegato di che tipo di emergenza si tratti né quali siano le attuali condizioni di Gillan, ma la situazione non sembra particolarmente preoccupante, dato che la band sta già cercando di recuperare le date.

«Siamo consapevoli che questo annuncio arrivi con poco preavviso e condividiamo la delusione di tutti i nostri meravigliosi fan per non poter suonare a Lipsia e ad Amburgo», ha aggiunto la band. «I Deep Purple e il loro team sono al lavoro per trovare il momento giusto per recuperare entrambi i concerti».

Al momento della pubblicazione, i Deep Purple dovrebbero riprendere il tour europeo il 3 novembre a Dortmund, in Germania. Il tour si concluderà il 25 novembre alla Royal Albert Hall di Londra, nella loro Inghilterra, dopodiché la band passerà dicembre in tournée in America Latina.

L’emergenza medica di Gillan arriva a poche settimane dall’annuncio con cui l’ex cantante e bassista dei Deep Purple Glenn Hughes ha raccontato di essere in convalescenza dopo un intervento a cuore aperto durato dieci ore.

Hughes era entrato nei Deep Purple al posto di Gillan, che aveva fatto parte della formazione cosiddetta “Mark II” dal 1969 al 1973, un periodo che ha visto uscire Deep Purple in Rock e Machine Head. Gillan è poi rientrato nella band nel 1984 per cinque anni, se n’è andato di nuovo, è tornato nel 1992 e da allora non ha più lasciato i Deep Purple.

Ian Gillan, storica voce dei Deep Purple, è stato ricoverato in ospedale per un problema di salute. Il gruppo britannico ha dovuto rimandare due concerti in Germania: quello in programma stasera, sabato 31 ottobre, alla QI Arena di Lipsia, e il successivo alla Sporthalle di Amburgo.

L’annuncio è arrivato con un post su Instagram, in cui la band parla di rinvio deciso «con grande dispiacere». «Lo stop è la conseguenza di un’emergenza medica che ha coinvolto Ian Gillan e che ha portato al suo attuale ricovero», si legge nel comunicato firmato dalla formazione, oggi completata dal chitarrista Simon McBride, dal bassista Roger Glover, dal batterista Ian Paice e dal tastierista Don Airey.

Non ci sono dettagli sulle condizioni del cantante né sui tempi delle dimissioni. I Deep Purple riconoscono che l’avviso arriva a ridosso degli show e dicono di condividere la delusione dei fan. Stanno cercando una nuova data per entrambi i concerti, e i biglietti già acquistati resteranno validi per il recupero.

Dalla fine dell’estate il gruppo è in giro con lo SPLAT! World Tour, che prevede altre date fino a fine dicembre tra Europa, Regno Unito, Sud America e Messico.

Gillan canta nei Deep Purple fin dal 1969, con diverse interruzioni lungo la strada, ed è la voce di classici come Smoke on the Water e Highway Star. La notizia arriva a poche settimane dall’intervento a cuore aperto, durato dieci ore, a cui si è sottoposto Glenn Hughes, ex bassista e cantante della band. A metà ottobre Hughes ha fatto sapere di essere tornato a casa in convalescenza. Aveva annunciato il ritiro dai tour all’inizio dell’anno.

Da Rolling Stone US