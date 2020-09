Ian Brown ha pubblicato una canzone anti-lockdown: ‘Little Seed Big Tree’

Qualche giorno fa Ian Brown ha pubblicato un tweet in pieno stile negazionista in cui negava l’utilità di lockdown, test, mascherine e vaccini. Come è già successo a Noel Gallagher, anche lui è stato sommerso dalle critiche. Ora, dopo aver risposto con un’altra provocazione – “A chi mi chiede quali siano le mie qualifiche mediche, sappiate che ho le stesse del venditore di computer Bill Gates (il più grande finanziatore dell’OMS)” – ha pubblicato un singolo dedicato al lockdown, Big Seed Big Tree, che reitera quanto scritto sui social.

NOBODY IS NO F*CKER TO TELL YOU TO WEAR A MASK — Ian Brown (@ianbrown) September 17, 2020

Il frontman degli Stone Roses non è l’unico ad aver scritto una canzone anti-lockdown. Lo stesso ha fatto Van Morrison, che ha criticato il governo britannico in tre nuove canzoni. Nella più diretta, No More Lockdown, dice che l’isolamento è un modo per “toglierci la libertà”. La questione è arrivata anche alle orecchie di Robin Swann, ministro della salute irlandese, che ne ha parlato alla BBC: «Capisco le sue emozioni, ma vorrei dire che questi sono messaggi pericolosi».