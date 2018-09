I White Lies pubblicano un nuovo album e arrivano in Italia

A tre anni da Friends, i White Lies hanno annunciato il nuovo disco, Five, in uscita il 1° febbraio 2019. Ma le notizie non sono finite: la band ha anche annunciato il tour europeo, con tanto di data italiana.

Per ascoltare i nuovi brani l’appuntamento è l’11 marzo all’Estragon di Bologna. I biglietti saranno in vendita da Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 settembre 2018 e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore 10.00 di lunedì 24 settembre 2018.

Nell’attesa possiamo già ascoltare il primo singolo del nuovo album, Time to give.