I video più visti dagli italiani su YouTube nel 2021

È arrivato dicembre, che come sempre è il mese di classifiche, liste, bilanci e valutazioni su quello che è successo nell’ultimo anno. Si parte con YouTube, che ha svelato i video più popolari del 2021, una classifica che è come un termometro dei gusti degli italiani, non solo nella musica.

Cosa abbiamo visto di più durante questo 2021? A giudicare dalla classifica dei video non musicali, è stato l’anno dell’Italia che vince tutto – soprattutto gli Europei di calcio e le Olimpiadi –, che impazzisce per i comici di LOL (che presto tornerà con la seconda edizione) e si interroga sui vaccini. È stato anche l’anno della consacrazione dei video podcast, con Muschio Selvaggio di Fedez al centro della classifica. Ecco la lista completa.

1. “La finale di Euro2020”

2. “Proposta di matrimonio” Me contro Te

3. “Aftershow” LOL: Chi ride è fuori

4. “La staffetta 4×100” Olimpiadi di Tokyo

5. “Juventus 3-2 Inter”

6. “Ep. 51 So Lillo e Pintus” Muschio Selvaggio

7. “Vaccino: i dubbi più grossi” Cartoni Morti

8. “La piscina più profonda e pazzesca al mondo” Jakidale

9. “Surry x Arma dei Carabinieri” Surry

10. “Il primo miracolo di Gesù è l’open bar” Italia’s Got Talent

Per quanto riguarda i video musicali, quest’anno i più visti sono tutti di artisti italiani. Al primo posto però non ci sono i Måneskin, sorpassati da RoccoHunt, Colapesce e Dimartino e Fedez. Un’altra conferma di come la band romana sia ormai diventata un fenomeno globale. In cima alla classifica c’è Sangiovanni, seguito da Fedez e da Musica Leggerissima. Il rapper di Mille torna anche in settima posizione, con il duetto con Francesca Michielin. Potete vedere tutti i video in classifica qui sotto.

1. “malibu” sangiovanni

2. “Mille” Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

3. “Musica leggerissima” Colapesce Dimartino

4. “Un bacio all’improvviso” Rocco Hunt, Ana Mena

5. “Zitti e buoni” Måneskin

6. “Ti raggiungerò” Fred De Palma

7. “Chiamami per nome” Francesca Michielin, Fedez

8. “Pistolero” Elettra Lamborghini

9. “Movimento lento” Annalisa feat. Federico Rossi

10. “La genesi del tuo colore” Irama