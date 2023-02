I Verdena santoni: ecco il video di ‘Crystal Ball’

Visto il lento svolgersi della carriera dei Verdena, quando il trio bergamasco pubblica un disco c’è una certa necessità diffusa di godere di tutto ciò che la band farà in quella piccola parentesi di attività prima della fuga nel loro oblio bergamasco. Che siano live, interviste (come la nostra cover story) o videoclip, tutto ciò che fuoriesce da quella piccola famiglia non tradizionale porta con sé un sempre alto interesse.

La novità di oggi è quindi la pubblicazione del video di Crystal Ball, scritto e diretto da Robreto Saku Cinardi, che arriva a qualche mese da quello di Chaise Longue. Crystal Ball è il secondo estratto da Volevo magia, il settimo album in studio della band e – a nostro avviso – il miglior disco italiano pubblicato nel 2022, un brano in pieno stile Verdena con batterie possenti, chitarre sferzanti e un testo a suo modo incomprensibile in certi passaggi come l’attacco “L’estro / puoi, sei super / t’assisterei in mille gare / soffiare”. O ancora “Soffiami tu in un Crystal Ball”.

Nel video i componenti della band impersonano tre santoni a capo di una setta spirituale. A vederla non sembra nemmeno così male questa setta, tanto che una piccola tentazione di farne parte inizia a serpeggiare nei pensieri meno sobri.

«Musica e testo» ha detto ilregista «si prestano a diverse interpretazioni, sanno essere evocativi senza risultare mai espliciti o banali. Quando ho ascoltato Crystal Ball per la prima volta, ho sentito nelle parole di Alberto qualcosa di folle e inquietante: come fossero le frasi sconnesse di un motivatore o un santone. E poi delle atmosfere lisergiche, ma anche tanta ironia. Per questo, e anche perché è un argomento che mi affascina tantissimo, ho pensato di mettere in scena una sorta di mockumentary che ci mostra una setta fittizia guidata da tre leader depravati e truffaldini, tanto inquietante quanto ridicola nei suoi rituali».

I Verdena saranno in tour in Europa nell’ultima settimana di aprile. L’unica data italiana finora annunciata si terrà invece il 31 marzo al Palazzo dello Sport di Roma.