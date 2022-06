I Verdena annunciano un nuovo disco e tour

E alla fine il giorno arrivò: i Verdena hanno annunciato sulla loro pagina Instagram un nuovo disco e un nuovo tour. Così, d’improvviso come piace a loro, da sempre schivi rispetto alle logiche dell’industria.

Il disco, di cui ancora non è stato annunciato il titolo, è previsto per il 23 settembre e segue – a sette anni di distanza – l’uscita dei due volumi di Endkadenz Vol. 1 e Vol. 2. In questo lungo periodo però la band non si è fermata pubblicando, nel 2016, Split, un EP diviso con Iosonouncane in cui si sono vicendevolmente coverizzati una coppia di brani, e a inizio 2022 la colonna sonora di America Latina, film diretto da Damiano e Fabiano D’Innocenzo che è valso ai Verdena la loro prima candidatura ai David di Donatello nella categoria Miglior colonna sonora.

Tra le pochissime informazioni legate al nuovo disco c’è sicuramente la notizia più lieta per i fan: un tour di dieci date che impegneranno i Verdena dal 29 ottobre al 29 novembre. I biglietti sono già in vendita sul loro sito e immaginiamo che non dureranno molto. Noi, come diceva uno dei criptici post della band su Instagram, prendiamo fuoco.

29 ottobre Bologna – Estragon

13 novembre Padova – Teatro Geox

14 novembre Firenze – Tuscany Hall

16 novembre Torino – Teatro della Concordia

22 novembre Milano – Alcatraz

23 novembre Milano – Alcatraz

24 novembre Senigallia (AN) – Mamamia

26 novembre Bari – Palaflorio

28 novembre Napoli – Casa della Musica

29 novembre Roma – Atlantico