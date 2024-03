I Vampire Weekend terranno un concerto in live-streaming durante un’eclissi di sole totale

I più attenti agli eventi astrologici sanno che il prossimo 8 aprile ci sarà un’eclisse di sole totale. La “Grande eclissi solare nordamericana”, così ribattezzata, potrebbe avere una durata massimo di 4 minuti e 28 secondi, ma non sarà visibile nel nostro paese. Ci sarà però il modo di poterla guardare anche da qua.

L’occasione infatti sarà un concerto speciale dei Vampire Weekend che hanno scelto di sfruttare l’eclissi per portare per la prima volta dal vivo Only God Was Above Us, il loro nuovo album in uscita il 5 aprile, tre giorni prima dello show. La band si esibirà all’anfiteatro Moody di Austin per uno show pomeridiano con inizio a mezzogiorno visto che l’eclissi è attesa per le 13.36 (rispettivamente le 18 e le 19.36 in Italia).

L’evento sarà trasmesso in live-streaming su Veeps, i biglietti saranno gratuiti.