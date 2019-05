I Vampire Weekend finalmente tornano in Italia

Sono passati più di dieci anni da quando i Vampire Weekend sono venuti in Italia per l’ultima volta. Anzi, per la precisione, undici anni e tre album – dopo l’omonimo Vampire Weekend sono usciti Contra, Modern Vampires of the City e ora, da pochi giorni, Father of the Bride – e mille trasformazioni.

Ora, la band capeggiata dall’incredibile talento di Ezra Koenig può finalmente tornare in Italia, nello specifico martedì 9 luglio al Magnolia di Milano. Sarà l’unica data italiana della band americana, per cui insomma, tenuto conto che non sono molto avvezzi ai concerti nella Penisola, noi ci faremmo un pensiero.

I biglietti saranno in vendita da martedì 14 maggio alle ore 10.00 su Ticketone. Sarà sicuramente uno degli appuntamenti più interessanti dell’estate al Circolo Magnolia, che nel frattempo ha già annunciato artisti del calibro di Mac DeMarco, Metronomy, Kurt Vile, Kamasi Washington o Noyz Narcos, sparsi da qui a settembre. Trovate una lista più dettagliata sul sito di Magnolia.