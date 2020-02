I Tool hanno suonato dal vivo ‘7empest’ per la prima volta. Guarda il video

I Tool hanno vinto un Grammy per la miglior performance metal grazie alla loro canzone 7empest, tuttavia la band non aveva mai suonato dal vivo il brano, tratto dall’ultimo album Fear Inoculum. Debutto arrivato ieri sera davanti al pubblico di Sydney.

Sarà per l’emozione del Grammy o perché si trattava di uno dei loro rarissimi concerti in Australia, fatto sta che la sicurezza al concerto ha chiuso un occhio – per volontà dei Tool sono proibiti i telefoni – e qualche fan è riuscito a registrare un video della canzone eseguita per la prima volta live.

Rispetto ai precedenti concerti dei Tool, per la data australiana la scaletta ha subito un paio di modifiche con l’inserimento di Eon Blue Apocalypse e The Patient, entrambe estratte da Lateralus. Sono invece sei in totale le canzoni di Fear Inoculum suonate dal vivo dalla band finora: Descending (suonata 94 volte), Chocolate Chip Trip (78), Invincible (66), Pneuma (42), Fear Inoculum (42), e 7empest (1).