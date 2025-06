I Tool confermano di non essere stati tagliati dal concerto di addio dei Black Sabbath

«Siamo felici di far parte di questo show leggendario». Con un semplice messaggio i Tool hanno spento i rumor che li volevano fuori dal concerto di addio dei Black Sabbath.

La voce era iniziata a girare quando Sharon Osbourne, la moglie di Ozzy, aveva dichiarato di aver fatto escludere una band in cartellone: «Non mi interessa cosa questa persona dica di me, non mi conosce. E ora va in giro a inventarsi cazzate perché ho fatto cancellare dalla line up la sua band». Nonostante fossero molte le band in programma (Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Anthax, Korn, Aerosmith, Smashing Pumpkins e Guns N’ Roses), i rumor davano i Tool come tagliati.

Sono infatti molti i commenti sotto al posto dei Tool di fan che erano convinti che i Tool non si sarebbero più esibiti. «Siamo felici di far parte di questo show leggendario. Per quelli che non potranno esserci ci sarà la possibilità di vederlo in livestream», ha scritto la band confermando così la presenza per il prossimo 5 luglio a Birmingham.