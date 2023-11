I timori di Sfera Ebbasta: «Nel nuovo disco non c’è una hit»

«Spero di continuare ad avere le stesse paure che avevo prima di salire sul palco prima di Marra nel 2015», ha scritto Sfera in un post Instagram, facendo riferimento anche a X2VR (qui la nostra recensione). «Le stesse paure che avevo prima che uscisse questo disco. E le stesse paure che ho avuto quando mi hanno proposto il concerto a San Siro».

Nonostante i record infatti – «X2VR é il disco più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia. San Siro é sold out in meno di 24h» annuncia, con tanto i ringraziamento ai fan – Sfera pubblica anche lo screenshot di uno scambio di messaggi in cui dice: «Ho finito le skills bro, non sono più fresco». E davanti alla risposta “non è vero, è una tua paura”, replica: «Bro senti il nuovo disco, è un calcio nelle palle, non c’è una hit».

Nei commenti al post sono tantissimi i colleghi e amici _ da Luchè a Charlie Charles, da Sick Luke a Emis Killa – che hanno espresso stima e sostegno a Sfera.