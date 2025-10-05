I The Who hanno dato l’ultimo addio al palcoscenico

È finita, gli Who hanno suonato l’ultimo concerto del loro tour d’addio. Il concerto è stata l’ultima tappa in Nord America, andato in scena all’Acrisure Arena di Thousand Palms, in California, con una scaletta di 23 brani.

La band, ovviamente guidata da Roger Daltrey e Pete Townshend, ha proposto una scaletta di 23 brani. Da I Can’t Explain e Substitute a Pinball Wizard, Behind Blue Eyes, My Generation e Baba O’Riley. La chiusura è stata affidata a Tea & Theatre, dall’album Endless Wire del 2006.

THE WHO - "Baba O'Riley" - Acrisure Arena : Palm Springs, California (October 1, 2025)

The Who's Final Bow: Pete Townshend's Emotional Goodbye Speech (Live Palm Desert 2025)

«Credo che sia un addio. A ciò che conosciamo come The Who, è un addio», ha dichiarato Townshend dal palco, ribadendo che per la band è finita qui. Daltrey ha ringraziato il pubblico statunitense ricordando come negli anni Sessanta «fosse il sogno di ogni band inglese riuscire a sfondare in America. Grazie a voi ci siamo riusciti. Non lo dimenticheremo mai».

Negli ultimi mesi Townshend aveva espresso più volte la propria stanchezza per la vita da tour, definendo la band “una tribute band di se stessa”, mentre Daltrey aveva precisato che non avrebbe senso continuare se uno dei due non fosse più convinto.

Insomma, con questa data, gli Who hanno dato definitivamente l’addio al palcoscenico, salutando il pubblico statunitense dopo una carriera durata mezzo secolo.