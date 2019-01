I Tame Impala torneranno nel 2019 

Questa notte i Tame Impala sono stati annunciati tra gli headliner della prossima edizione del Coachella. Come prevedibile, la notizia ha scatenato i rumor tra i fan del gruppo, convinti che uno slot così prestigioso sia il segno dell’arrivo di un possibile nuovo album, come già aveva anticipato Parker in un’intervista la scorsa estate.

Il post pubblicato su Instagram alcune ore dopo dalla band, poi, suona quasi come una conferma: «Nuovo anno. Nuovi show. Nuovi suoni», ha scritto Kevin Parker sul profilo del gruppo accompagnando la foto della lineup del Coachella. Currents, l’ultimo album dei Tame Impala, è uscito nel 2015.