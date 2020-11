I Tame Impala suonano Nelly Furtado: guarda il video

Sembra assurdo dirlo, ma Say It Right di Nelly Furtado avrebbe suonato benissimo tra i pezzi di The Slow Rush, l’ultimo disco dei Tame Impala. L’ha dimostrato Kevin Parker in persona, che ha suonato il brano nell’ultimo episodio dell’Annie Mac Show, la trasmissione di BBC Radio 1.

Say It Right è un brano del 2006, prodotto da Timbaland. Era il terzo singolo della popstar al primo posto in classifica dopo Maneater e Promiscuous. I Tame Impala l’hanno suonata in trio – Parker a beat e voci, gli altri ai sintetizzatori –, con un arrangiamento fumoso e psichedelico.

La band aveva proposto un set simile nel video per Tiny Desk, e Kevin Parker aveva definito quella formazione “il Tame Impala Soundsystem”. Potete vedere la performance a questo link. Qui, invece, trovate il video di Why Don’t They Talk to Me?.