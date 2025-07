I Tame Impala sono tornati: ascolta ‘End Of Summer’

I Tame Impala hanno pubblicato un nuovo brano che si chiama End of Summer, probabilmente il primo estratto dall’attesissimo quinto album in studio della band di Kevin Parker. Il loro ultimo lavoro è The Slow Rush del 2020. Parker aveva accennato a un nuovo lavoro a inizio luglio con un post sui social media che mostrava quello che sembrava essere uno stato dei lavori delle session, con 13 canzoni contrassegnate come “pronte”. E ora finalmente abbiamo un assaggio di quello che sarà.

Qui trovate il video: