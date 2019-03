I Tame Impala erano gli ospiti musicali dell’ultima puntata di Saturday Night Live, e hanno approfittato dell’occasione per presentare un altro brano inedito estratto dal loro prossimo album, il quarto in studio. Si tratta di Patience – il singolo uscito pochi giorni fa – e dell’inedita Borderline, e potete ascoltarle nei video qui sotto.

Il quarto album in studio dei Tame Impala non ha ancora un titolo ufficiale, ma l’uscita è già stata fissata per la prossima estate.