I Talking Heads si sono nuovamente riuniti… per un libro

I quattro membri dei Talking Heads si sono riuniti… per l’annuncio di un libro. Si intitola New Feeling e uscirà il 18 maggio. David Byrne, Jerry Harrison, Chris Frantz e Tina Weymouth si sono ritrovati per raccontare di cosa si tratta in un video pubblicato su Instagram della casa editrice Abrams Books. Weymouth ha sottolineato l’unicità del fatto che i quattro musicisti si siano riuniti «per scrivere e curare» il volume, David Byrne ha sottolineato che la data di uscita coincide con il 50° anniversario del debutto Talking Heads: 77.

«Per questo libro abbiamo tirato fuori testi scritti a mano, bozzetti originali degli album e foto private, alcune delle quali non uscivano dal nostro archivio da oltre 40 anni», ha detto Harrison, mentre Frantz ha spiegato che il volume «racconta la storia di tre studenti che si incontrano alla Rhode Island School of Design e trovano la loro strada al CBGB, cuore della scena punk e new wave emergente di New York negli anni ’70».

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Nella scheda del libro si spiega che ognuno dei quattro ha scritto un saggio e che New Feeling contiene tra le altre cose i testi autografi originali di pezzi come Psycho Killer e Life During Wartime.

Non è naturalmente la prima volta che i quattro si ritrovano: è successo più volte tra il 2023 e il 2024 per la riedizione del film-concerto Stop Making Sense e poi per il lancio della Talking Heads Radio su Sirius XM. Hanno ripreso ad apparire insieme dopo decenni, ma non si sono mai più esibiti come band. Sta proseguendo intanto la campagna di riedizione dei loro dischi, il 13 novembre arriverà la versione deluxe di Fear of Music del 1979. Hanno inoltre pubblicato la raccolta di rarità Tentative Decisions: Demos and Live.

Da Rolling Stone US.