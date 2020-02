I System of a Down hanno pubblicato una cover di ‘Starman’ di David Bowie

John Dolmayan e Serj Tankian, rispettivamente batterista e frontman dei System of a Down, hanno pubblicato una cover di Starman di David Bowie. Il brano fa parte di These Grey Men, l’album di cover di Dolmayan: all’interno anche Road to Nowhere dei Talking Heads, anche questa con la voce di Tankian.

“Ogni tanto, ascoltando la radio in macchina, mi sono chiesto come avrei arrangiato i pezzi che ascoltavo”, ha detto il batterista. “Ho preparato una lista di 30 canzoni che un giorno mi sarebbe piaciuto suonare. Ho trovato l’ispirazione guidando nel deserto e ascoltando la musica: i System non volevano fare nulla, all’epoca, e avevo bisogno di sfogare la mia energia artistica. Ho ridotto la lista e contattato alcuni artisti con cui mi sarebbe piaciuto lavorare”. Potete ascoltare il brano in cima all’articolo.