I Sum 41 hanno annunciato lo scioglimento dopo 27 anni

Dopo 27 anni di onorevole carriera nella scena pop-punk, i Sum 41 hanno annunciato lo scioglimento. Con un post sui social media il gruppo, attivo dal 1996, non ha dato motivazioni ufficiali sul perché di questa scelta, limitandosi a dare indicazioni su quali saranno le prossime mosse della band.

Per i fan ci sarà ancora tempo per salutare i propri beniamini: I Sum 41 infatti finiranno il loro tour europeo di questo giugno (le date in Italia sono l’1 a Rimini e il 10 a Jesolo) per poi dedicarsi alla pubblicazione di quello che sarà l’ottavo e ultimo album in carriera della band, Heaven :x: Hell, precedentemente annunciato ma ancora senza una data di uscita fissata. Ad accompagnare il disco, un ultimo e lungo congedo: un tour mondiale.

«Dal 1996 essere nei Sum 41 ci ha regalato le migliori emozioni della nostra vita», ha scritto la band sui propri social. «Saremo eternamente grati ai nostri fan – vecchi e nuovi – che ci hanno supportato nel nostro percorso. È difficile articolare l’amore e il rispetto che abbiamo per voi». Concludendo: «Per adesso non vediamo l’ora di vedervi in tour. Siamo eccitati da cosa ci attende in questo futuro. Grazie per questi 27 anni di Sum 41».