I Subsonica suoneranno per le Sardine il 19 gennaio a Bologna

Seimila sardine più cinque Subsonica. La band torinese salirà sul palco di Bologna, il 19 gennaio in Piazza VIII Agosto, in occasione dell’evento ‘Bentornati in mare aperto’. A partire dalle 15, ci saranno sei ore di musica gratuita. Gli altri nomi per ora confermati sono Afterhours, Vasco Brondi, Altre di B. “Per impegni pregressi e irrinunciabili”, spiega il chitarrista Max Casacci su Instagram, “non avremo sul palco Vicio, bensì il nostro ex bassista Pierfunk”. I Subsonica suoneranno pezzi di Microchip emozionale, l’album che ha appena compiuto vent’anni e che il bassista registrò poco prima di separarsi dal gruppo.

“Personalmente ritengo molto significativo esserci a sostegno di chi ha avuto la lucidità di puntare il dito sulla devastazione del clima culturale, politico, comunicativo in Italia”, scrive Casacci. “Mentre altri, quelli ancora oggi distratti dal pallottoliere dei voti e dalle schermaglie di potere che hanno permesso questa deriva, continuano a guardare istericamente il dito. Non si guadagna fiducia, non si vincono elezioni e non si cambia nulla, se prima non si bonifica il terreno del dibattito e se non si consente il vero confronto sui veri argomenti. Questi ragazzi l’hanno capito e l’hanno spiegato allo sfinimento. Venendo spesso fraintesi. Il 19 a Bologna lo spiegheremo più forte tutti insieme”.