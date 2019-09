I Simply Red tornano in Italia nel 2020

A poche ore dall’annuncio del nuovo album in studio Blue Eyed Soul, i Simply Red hanno svelato i loro piani per il prossimo tour mondiale. I concerti annunciati sono 33, tra cui una data italiana, il 16 novembre 2020 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili in anteprima per il fan club ufficiale a partire dalle 10 di martedì 17 settembre 2019. La vendita generale, invece, inizierà il 20 settembre su tutti i circuiti autorizzati.

“Voglio che i nostri fan si divertano, ballino e si scatenino in pista. È tutta una questione di cuore e di groove”, ha detto Mick Hucknail. “Non vedo l’ora di suonare questo disco live, voglio divertirmi per davvero”. Blue Eyed Soul uscirà l’8 novembre.