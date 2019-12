I Simple Minds hanno annunciato il loro nuovo tour

Dal loro esordio nel 1979, i Simple Mids sono diventati una delle più popolari icone della musica moderna. Ma oggi sono diversi, spiega Jim Kerr, “non siamo una rock band da repertorio. Sono abbastanza pazzo da pensare che posiamo toccare ancora altissimi livelli scrivendo musica e suonando dal vivo”.

E nel 2020 ci proveranno ancora: per festeggiare i loro 40 anni di carriera, infatti, i Simple Minds suoneranno in Italia per quattro date in altrettanti luoghi iconici: al Pistoia Blues l’11 luglio, alla Cavea dell’Auditorio Parco della Musica a Roma il 15 luglio, al Teatro Antico di Taormina il 18 luglio e infine all’Arena di Verona il 4 agosto – un concerto che si preannuncia memorabile, perché la band torna a esibirsi lì 30 anni dopo la sua prima e unica volta durante il tour di Street Fighting Years.

Oltre all’Italia ci saranno altre 60 date in 14 paesi. I biglietti saranno in prevendita l’11 dicembre (per gli iscritti My Live Nation) mentre su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati dal 12 dicembre.