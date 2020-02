I Simple Minds aggiungono un quinto concerto in Italia

I Simple Minds hanno aggiunto una quinta data al loro giro di concerti estivo in Italia. Il 40 Years of Hits Tour 2020 toccherà Pistoia (Piazza Duomo, 11 luglio), Roma (Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, 15 luglio), Pescara (la nuova data, Teatro D’Annunzio, 16 luglio), Taormina (Teatro Antico, 18 luglio), Verona (Arena, 4 agosto).

La band è in tour per il quarantesimo anniversario del debutto del 1979. “I Simple Minds sono diversi adesso. Anche se sono molto fiero della nostra storia professionale e dei successi ottenuti, non siamo una rock band da repertorio. Sono abbastanza pazzo da pensare che possiamo toccare ancora altissimi livelli, scrivendo musica e suonando dal vivo”, ha detto Jim Kerr.

L’ultimo album in studio della band è Walk Between Worlds del 2018. Il 6 marzo la Universal pubblicherà un cofanetto dedicato a Street Fighting Years, l’album del 1989 che fu lanciato da Belfast Child e Mandela Day. La ristampa sarà disponibile in varie versioni – cofanetto di 4 CD, edizione deluxe su 2 CD, doppio vinile – e conterrà oltre alla versione rimasterizzata anche lati B, remix, versioni alternative, un doppio dal vivo registrato all’Arena di Verona nel 1989 già edito su videocassetta e DVD.